Телеведущая Катя Осадчая, которая с начала войны громко проявила свою гражданскую позицию и начала помогать людям в Украине, поделилась в своем Instagram милым фото. Этот кадр был сделан, когда телезвезда была беременна на последних сроках, но продолжала снимать свою программу "Світське життя".

В подписи к фотографии Осадчая написала трогательный пост о том, что ее авторской программе исполнилось уже 17 лет, а также рассказала, что в ее телефоне много "фотографий из прошлой жизни".

"В телефоне много фотографий из прошлой жизни. Платья, улыбки, много съемок… Такая беззаботная жизнь без воздушной тревоги, без слез, без пустоты внутри. Без невозможности остановить эту несправедливость. Сегодня 17 лет программе Светская жизнь. Ровно 17 лет назад впервые вышли в эфир. За это время было так много потрясений – две революции, пандемия и война, и все это мы переживали вместе. Я верю, что победа скоро и нашими героями будут новые звезды, новые герои, которые сейчас рискуют жизнью ради нас с вами!", - написала Катя Осадчая.

Она также поздравила свою команду с этой годовщиной. По словам Кати, сейчас все эти люди занимаются волонтерством. "Девчата, я невероятно благодарна за вашу работу и большое сердце. Самое темное время перед рассветом, а рассвет совсем скоро… мы все верим. Фото со Дня независимости, верю, что скоро наши фото снова будут цветными. Победа скоро", - подытожила телезвезда.

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