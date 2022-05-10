Как пишет Politeka.net, шоумен поделился в Инстаграм несколькими важными и цепляющими кадрами, призвав помогать ВСУ и верить в них. Также Юрий Горбунов обратил внимание на цинизм оккупантов и их "парады позора" по случаю девятого мая.

Горбунов рассказал, что помощь нашей армии – это то, что не должно останавливаться ни минуты. Ведь наши совместные усилия, на приобретение необходимой любой помощи солдатам ускоряют нашу Победу.

«9 мая! Мариуполь! Наша боль! Оркам, которые сравняли город с землей, совсем не трудно покричать их «ура»! Да они празднуют! Да они живут! Знают ли они, что не долго им уже ? Мы точно знаем!!» - высказался Горбунов.

В сети поддержали:

«Надеюсь, что это последнее "уря" в ничтожном существовании этих чудовищ; Нелюди!!! Как можно на человеческом горе!; Нравственные ублюдки; Цинические убийцы...сколько за эти 2 месяца убили там людей...😢 , и еще совесть кричать "ура..." это нелюди...им места на земле нет; Сдохните выродки!; А кобзон еще не приглашал пушилина на свой концерт?».

Мы также писали, Владимир Остапчук с женой уехал из Киева, подальше от обстрелов и горячих точек, где они занялись волонтерством. Сейчас они находятся в Ужгороде в относительной безопасности. Кристина Остапчук на своей странице в сети Инстаграмм показала, как они с мужем провели день перед отьездом.

Напомним, Макс Барских объяснил, почему 9 мая в рф не День Победы.

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