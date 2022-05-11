Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина - известная украинская телеведущая, которая с первых дней вторжения рассказывает у себя на странице в Инстаграм о зверствах русских оккупантов на наших землях. Также артистка показывает трогательные и поучительные видео, желая раскрыт правду.

Некоторые из роликов рассстрогали даже Дмитрия Монатика и экс-супругу Потапа, Ирину Горовую. Они отметили, сто подонбые случаи - просто ошеломляющие. В ролике видны сообщения, которые дети писали погибшему отцу.

«Вечная память всем погибшим. Дай Бог сил выдержать это детям» - написала Телеведущая.

В сети также поддержали и вспомнили запроданку Повалий, выступавшую вчера для оккупантов на празднике девятого мая: «😭 хочу чтобы этот текст снился таисии повалий до конца ее ничтожных дней. Каждую ночь; Это неописуемая боль😢; Как больно…. ❤️‍🩹; это не передать словами 😭; Боже, бедные люди, как же больно читать😭😭 сколько людей не с нами, какое горе😭».

Также отметим, Ефросинина в начале войны приняла важное решение - оставаться в Украине и делать все возможное для своей страны. И сегодня, 8 мая, Маша рассказала, почему посчитала себя плохой мамой, опубликовав новый пост в Инстаграм.

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