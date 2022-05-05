Так, в интервью «Зірковому шляху» артист признался, что его удивляет, почему некоторые украинцы до сих пор не понимают, почему настолько важно отказаться от русского языка навсегда. Сейчас, когда тысячи людей умирают за язык, землю, границы.

Именно язык является большой границей Украины, отметил MELOVIN. К примеру, если бы во Франции кто-нибудь сказал, чтобы там был еще какой-то официальный язык, как сказала Могилевская, то этого никто бы не понял.

«Ну это же вообще п**дец. Я не знаю, как это можно перекрутить у себя в голове, чтобы озвучить вообще во время войны. И не только во время войны мыслю, о том, что в Украине должен быть второй государственный язык. Язык агрессора, напавшего на нашу страну. Наташа, что ты пила?», - признался артист.

В комментариях многие поддержали MELOVIN'A:

«Я тоже была в шоке от заявлений Могилевской. А Мэл – молодец! Обожаю его. Спасибо за интервью», «Мой котик – правдоруб», «Так как мы украинцы, должны говорить на украинском языке», «Согласна на все 1000%!!! Надо начинать учить украинский язык, даже если раньше разговаривали на русском!».

Напомним, в марте, уже после полномасштабного вторжения рф в Украину, Могилевская высказала уверенность в том, что в нашей стране недостаточно одного государственного языка.

"Я буду первой, кто после войны будет требовать, просить, говорить, что Украина должна иметь три языка государственных. Понятно, что сегодня весь мир никуда не может деться без английского языка и наши дети все его знают – для них это второй родной язык. И половина Украины говорит на русском языке, половина Украины говорит на украинском языке.... Чем больше языков ты знаешь, тем больше ты человек. Но сегодня, во время войны, украинский язык – это оружие", – высказала свое мнение Могилевская.

Напомним, украинская ведущая рассказала о трагедии в семье - на фронте погиб ее брат.

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