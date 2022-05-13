Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в видео, опубликованном в Instagram Веркой Сердючкой. Напомним, в этом образе выступает Андрей Данилко.

Дом Ивана Васильевича Лысуна, который провел на фронте 7 лет, был ранен и дважды контужен, попал под обстрел в ночь на 4 мая. Мужчина чудом выжил. От дома, где он родился и вырос, остались одни руины.

«Сердце рвется на части», «Господи, за что?», «Очень тяжело….», «Сердца уже нет, все разбито.. я знаю, как встречу Победу.. я буду реветь вслух, дико, от ярости и боли за всех и каждого», «Как больно на это смотреть…», - пишут в комментариях пользователи Сети и поклонники Верки Сердючки.

Напомним, ранее Андрей Данилко признался, что шквала поддержки от его российских коллег после 24 февраля не последовала. Да он и не ожидал.

«Ну что они скажут? Киркоров находится в ситуации растерянности, зная его. Лучше пускай молчит, нежели как Басков. Сильных очень мало. Конечно, все боятся, это чистый страх. Артисты очень зависимы от концертов, корпоративов», - пояснял Данилко, добавив, что у него есть финансовая подушка, а многие его российские коллеги не могут прямо сказать «Russia goodbye».

Напомним, ранее появилась неподтверженная информация, что якобы Киркоров помогает ВСУ.

Также Politeka.net писала, что "Мастер Шеф" Клопотенко призвал украинцев не тешить себя иллюзиями.

Кроме того Politeka.net сообщала, что жена ведущего "Маски" Остапчука в модном наряде ответила на претензии критиков.