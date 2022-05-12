Українцям потрібно бути готовими до війни в будь-який момент: знати, де найближчий бункер, впізнавати свист ракет, володіти зброєю.

Як повідомляє Politeka.net, переможець шоу "Майстер Шеф", український шеф-кухар та кулінарний експерт Євген Клопотенко в інтерв'ю "Розмова" приземлив українців і дав поради, як жити в умовах війни.

Євген Клопотенко закликав не тішити себе ілюзіями з приводу того, що росія в один день відмовиться від своїх територіальних амбіцій і залишить ідеї захопити Україну. Він не вважає, що війна матиме логічне завершення найближчим часом, тому радить підготуватися до способу життя Ізраїлю.

Українцям потрібно бути готовими до війни в будь-який момент: знати, де найближчий бункер, впізнавати свист ракет, володіти зброєю.

"Україна стане Ізраїлем, перемоги не буде. Ми будемо постійно воювати, станемо військовою країною, будемо жити у війні з росією. Адже вона ніколи не піде з наших територій, буде завжди нас мучити. Ми будемо жити під тривоги, але навчимося посміхатися. Жити, але знати, що робити, коли на нас будуть нападати. Створимо найбільшу армію в світі", - вважає Євген Клопотенко.

Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко вирушив до Франції з важливою місією.

Як повідомляла Politeka, "Майстер Шеф" Клопотенко розкрив, як приготувати ідеальну тушонку.

Також Politeka писала, Клопотенко вразив підтримкою України, тисячі людей вийшли на вулицю.