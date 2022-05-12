Як повідомляє Politeka.net, Гірнчк поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому вона поділилася своєю думкою на тему того, чи можливо продовжувати радіти окремим моментам життя під час війни в країні.
Гірняк розповіла, що днями їй написали в коментарях з вимогою перестати виставляти фото з модними луками та іншими атрибутами щасливого життя. Блогерка вирішила прокоментувати цей випадок, зазначивши, що зараз багато людей добровільно забирають у себе можливість жити.
"Так, в країні повномасштабна війна, що забрала сотні життів, руйнує будинки, руйнує міста, і повірте мені, я це дуже добре розумію, інакше я б не робила все те, що роблю вже два місяці по допомозі, я б не носила кожен день коробки по 10 кг, коли моїй зламаній спині це категорично робити не можна, і так далі, але я жити не перестану!",- емоційно написала Гірняк.
Вона зазначила, що зараз як ніколи раніше відчуває, що не знає, скільки днів їй відміряно, тому хоче жити щодня.
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"Не так повноцінно як раніше, тому що це зараз неможливо, але сісти і вмирати вдома я не збираюся, забороняти собі зробити зачіску, або показати, що у мене є сили добре одягнутися - це абсурд!! Заради Мого і Вашого життя, заради моєї і вашої свободи зараз наша армія стоїть на передовій перед ворогом, який хоче її забрати, так що не будьте Собі ворогом, не віднімайте у себе життя!",- звернулася Гірняк до інших українців.
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