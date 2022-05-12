Як повідомляє Politeka.net, Гірнчк поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому вона поділилася своєю думкою на тему того, чи можливо продовжувати радіти окремим моментам життя під час війни в країні.

Гірняк розповіла, що днями їй написали в коментарях з вимогою перестати виставляти фото з модними луками та іншими атрибутами щасливого життя. Блогерка вирішила прокоментувати цей випадок, зазначивши, що зараз багато людей добровільно забирають у себе можливість жити.

"Так, в країні повномасштабна війна, що забрала сотні життів, руйнує будинки, руйнує міста, і повірте мені, я це дуже добре розумію, інакше я б не робила все те, що роблю вже два місяці по допомозі, я б не носила кожен день коробки по 10 кг, коли моїй зламаній спині це категорично робити не можна, і так далі, але я жити не перестану!",- емоційно написала Гірняк.

Вона зазначила, що зараз як ніколи раніше відчуває, що не знає, скільки днів їй відміряно, тому хоче жити щодня.

"Не так повноцінно як раніше, тому що це зараз неможливо, але сісти і вмирати вдома я не збираюся, забороняти собі зробити зачіску, або показати, що у мене є сили добре одягнутися - це абсурд!! Заради Мого і Вашого життя, заради моєї і вашої свободи зараз наша армія стоїть на передовій перед ворогом, який хоче її забрати, так що не будьте Собі ворогом, не віднімайте у себе життя!",- звернулася Гірняк до інших українців.

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