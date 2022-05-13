Популярная певица Слава Каминская, которая вместе с детьми уехала из Украины, когда началась война, презентовала в своем Instagram новую песню о том, что с ней происходит.
Русскоязычная Слава, которая родилась в Одессе, и сейчас находится в чужой стране, написала песню на украинском языке "Я хочу додому" о боли всех украинцев. В этой композиции артистка рассказала о том, как хочет вернуться домой. А в подписи к своему посту призналась, что только сейчас осознала, насколько любит свою страну.
"Это не только моя боль. Это боль моей страны. Я русскоязычная украинка, которая родилась в Одессе, и для меня это первая работа на украинском языке в качестве автора. Хотя нет, это не работа – это крик души. Очень многие женщины с детьми уехали в другие страны, чтобы быть в безопасности, но душой мы остались дома. Я уверена, что нет лучшей страны, чем Украина. Я уверена, нет города лучше того, где родились мы и наши дети. Каждый день я убеждаюсь в том, насколько нам повезло быть украинцами, и я с гордостью говорю и буду говорить, что я УКРАИНКА! Другая страна никогда не станет ДОМОМ. Вся моя жизнь осталась дома… в Одессе, в Мариуполе, в Киеве, в Харькове… Я переживаю своих детей, поэтому до сих пор нахожусь не там, где хотелось бы мне и моей семье. Только сейчас я вполне осознала, насколько я люблю свою страну!", - написала Каминская.
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