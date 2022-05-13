Как сообщает Politeka.net, украинская телеведущая и модель Катя Осадчая создала проект поиска пропавших "Знайти своїх" и помогает украинцам найти своих близких, с которыми они потеряли связь из-за вторжения россии на территорию Украины. Она решила рассказать о своем проекте в эфире "Сніданку".

В InstsaStories Катя показала закулисное фото из гримерки, на котором позирует в удобных светлых джинсах с высокой посадкой и белой футболке с небольшой надписью. Она запечатлела момент создания элегантной прически и макияжа. Катя Осадчая не перестает поражать молодостью - просто девочка.

На следующем снимке она показала результат. Так, ведущая выбрала для выхода в эфир элегантный наряд. Катя Осадчая отдала предпочтение костюму нежного голубого цвета. Она дополнила образ белой футболкой. Королева телевидения вернулась.

Катя Осадчая отметила, что она впервые с начала войны сделала макияж, ведь поспешила выйти на интервью, где рассказывала о важном проекте "Знайти своїх".

Напомним, что Катя Осадчая вспомнила свою телевизионную жизнь со съемками и платьями.

Как сообщала Politeka, Осадчая предложила лишить Повалий украинского гражданства.

Также Politeka писала, что Катя Осадчая впечатлила видом с округлившимся животиком, жена Монатика оценила.







