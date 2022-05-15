Как пишет Politeka.net, Елена Кравец - успешная украинская юмористка и звезда "Квартал 95". У звезды есть старшая дочь Мария, которой уже 19 лет и она с 15 лет живет отдельно. А еще у Кравец родились двойняшки, которых назвали Катя и Ваня. Старшая дочь Маша обожает танцы, которыми занимается с самого детства, а также ведет личный блог в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. В этот раз Маша показала кадры своего младшего братика Ивана.

На кадрах можно увидеть 6-летнего мальчика. Как можно понять, он впервые летел на самолете. Куда Маша с Иваном отправились, девушка решила не уточнять.

"Первый в жизни полет", - написала дочь Кравец.

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