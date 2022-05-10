Как пишет Politeka.net, Елена Кравец - успешная украинская актриса и звезда "Квартал 95". У артистки есть 19-летняя дочь Мария, которая уже некоторое время живет отдельно. Девушка с самого малого занимается танцами, а не так давно активизировалась в социальных сетях, где раньше от дочери Кравец было мало публикаций. За девушкой следят тысячи украинцев, которых Мария радует танцами и кадрами из личной жизни. В этот раз дочь Кравец решила показать селфи, опубликовав его в сторис Инстаграм.
На селфи Маша показала только голову до подбородка. Девушка была с пирсингом в носу и шапке на голове, а также легонько улыбнулась для фото.
"Кринж", - подписала кадр Мария.
До этого дочь Кравец показала, как выглядела в 11 лет.
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за это время изменилось многое, но любовь и вера в эти два цвета на моем детском лице с каждым годом становились только крепче
сейчас они достигли максимального уровня, но не только у меня, но и у граждан всей Украины!", - написала Кравец.
Напомним, дочь звезды "Квартал 95" Елены Кравец расстроилась накануне своего 19-летия
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