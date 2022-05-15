Как пишет Politeka.net, Виктория Ткач поделилась в своем Инстаграме эмоциональными кадрами. После начала войны популярный комик Юрий Ткач вступил в ряды терробороны Киева. Его жена не хотела уезжать из страны, однако, когда обстрелы Киева усилились, они с мужем решили, что это будет лучше для их дочки Лизы.

С тех пор Виктория и Лиза перебрались в Болгарию. Сейчас артистичная девочка выступает с другими юными украинцами перед европейцами в поддержку своей страны.

Жена Ткача поделилась отрывком с одного из таких выступлений. На нем маленькая Лизи сначала эмоционально поет, а затем произносит:

«Я люблю Украину! И верю, что она победит! Слава Украине!».

«Душа наизнанку, когда понимаешь, что твой ребенок говорит такие важные слова не как клише, а понимая каждое слово и чувствуя это…», - подписала кадры Виктория.

В комментариях к ее посту люди отмечают, что маленькая Лизи – большая молодец.

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