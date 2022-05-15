Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - успешный украинский телеведущий, который ведет проекты "Холостяк", "Холостячка" и другие. Звезда женат на красотке Кристине, которая родила ему уже троих детей. Но этого, видимо, Григорию мало, поэтому он эмоционально высказался в новой публикации в Инстаграм.
На кадрах Решетник поблагодарил группу Kalush, которая выборола победу на "Евровидении". Также звезда заявил, что дочь и сына будут звать Kalush.
"И дочь и сына будут звать КАЛУШ", - написал Решетник.
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
Путину посреди ночи вызывали "скорую", состояние резко ухудшилось: что известно на данный момент
Мартыновская из "Мастер Шеф" пошла на смелый эксперимент с внешностью: "Можно немножко поделиться с вами?"
Массовая мобилизация в Украине: министр Резников предупредил, сколько людей заберут в армию
«Не знают, что с ними вообще делать»: российские офицеры взбунтовались, появились подробности
Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:
"Нет, девочка Вам нужна, Стефания", "Хватит из-за границы кричать какие мы непобедимые, и прятаться за юбку", "Боже, я плачу", "Это невероятно, я не могу теперь уснуть".
Напомним, Решетник ответил, как и почему выехал из Украины во время войны
Также Politeka сообщала, что Решетник с женой покинули Украину и были поражены первыми словами сына
А еще Politeka писала, что Решетник рассказал, как его семья ответила на выпад крестной из рф