Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик - успешная украинская телеведущая и актриса. Звезда замужем за танцором Андреем Диким, с которым познакомилась благодаря "Танцям з зірками". У пары есть двое прекрасных дочерей. Лилия также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых кадрах Лилия показала видео из семейного архива, посвятив их дню семьи.

"Тыл мой. Моя опора. Любовь моя. Любовь Моя. МОЯ СЕМЬЯ.

Я желаю, чтобы каждый этой тяжелой весной был рядом с семьей: за одним столом уютным вечером, на связи в скайп, вайбер или зум, мысленно, если не можете коснуться, обнять, увидеть, скажите им «люблю» - это очень важно в это время. Многие семьи эта война разорвала, раскинула по разным углам мира, разрезала, но ведь связей не оборвать", - написала Ребрик.

Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:

"Мурашки по коже… Касается сердца видео и песня! Украина объединяет сердца", "Спасибо Лиля! Дай Бог, чтобы все были вместе в каждой семье, в каждой семье, в каждом доме! Счастья Вам и радости! Украина победит!", , "Супердикая семейка".

Напомним, Ребрик со счастливой улыбкой показала свое белоснежное чудо

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