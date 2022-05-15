Известный шеф-повар и ведущий шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво поразмышлял на тему того, какое будущее ждало бы Украину без Революции Достоинства.

Этому шоумен посвятил новый пост в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Хименес-Браво, который недавно признался, что несмотря на свое колумбийское происхождение считает домом Украину, предложил украинцам задуматься, что ждало бы нашу нацию без Революции Достоинства.

Он начал с того, что тогда власть сохранил бы Виктор Янукович. После этого количество пророссийских каналой и партий, а также влияние силовиков начали бы сильно расти.

«Президент-зек и кукла для путина. В таком случае, 24 февраля агрессором могла бы стать Украина, но по отношению к Европе. По такому же принципу, как Беларусь», - предположил Эктор.

По его мнению, путин бы в любом случае развязал войну, однако, его цели могли бы быть другими.

«Тогда нападение бы было на Молдову или Польшу. Не зря существует Приднестровье, а в Польше есть агенты-коллаборанты», - рассказал Хименес-Браво.

Он добавил, что жизнь самих украинцев была бы совсем другой.

«Люди в Украине жили бы так же бедно, как у этих рашистов долбаных. ФСБ начало бы убивать и сажать всех, кто настроен за Украину и борьбу за нацию. Вся элита бы выехала из Украины…Мы бы стали всего лишь сырьевой базой и рабочей силой для россии. Открыть визу в любую страну было бы целой проблемой. Украина бы стала страной четвертого мира», - продолжил свои рассуждения Эктор.

Он добавил, что всего этого украинцам удалось избежать благодаря тому, что они не рабы. По мнению шоумена, сейчас все люди должны осознать историческую ценность Майдана.

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