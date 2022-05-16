Первая победительница "Евровидения" от Украины Руслана Лыжичко выступила в Турции и заставила толпу выкрикивать патриотические лозунги.

На своей странице в Instagram звезда разместила яркие фото и видео со своего выступления. На сцену 48-летняя Руслана вышла в коротком кожаном топе, который подчеркнул ее спортивную фигуру. Певица приехала не просто развлечь публику, а сделала еще один публичный призыв к мировому сообществу помочь защитникам "Азовстали", слушатели ее активно поддержали.

"Во время выступления в Турции мой лозунг на сцене был неизменным:

Спасите Украину! Спасите Мариуполь! Спасите Азовсталь! Экстракция!

Лозунг, который скандировала вся площадь, тысячи украинцев в Турции!", - поделилась певица.

Украинцы в комментариях поблагодарили артистку за поддержку:

"Спасибо, Руслана, что всегда настоящая и всегда искренняя, вы достойная дочь нашей прекрасной неньки. Боже храни Украину";

"Руслана, вы невероятная женщина! Горжусь вами как человеком и женщиной!)";

"Это было что-то невероятное";

"Спасибо Русланочко!Это было потрясающе!Мира всем нам";

"Очень благодарны за Ваш концерт и поддержку на чужбине! Вы невероятны!".

Напомним, Джамала пришла на эфир американского телеканала в сине-желтом наряде.

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