Зі сцени Євробачення-2022 Kalush Orchestra, попри заборону на політичні гасла та заклики, закликали допомогти Україні, врятувати Маріуполь та Азовсталь. За результатами голосування журі Україна розташувалася на четвертому місці, але глядачі дали Україні рекордні 439 бали, завдяки чому Kalush здобули перемогу в конкурсі.

15 травня Kalush Orchestra представили відеокліп на тріумфальну пісню Stefania. Відео з'явилося на ютуб-каналі гурту. Кліп знімали в Бучі, Ірпені, Гостомелі та Бородянці, які пережили всі жахи російської окупації.

"Колись я присвятив цю пісню мамі, а коли почалася війна, пісня набула багато нових змістів. Хоч у пісні ні слова про війну, але багато хто почав асоціювати пісню з матінкою Україною. Більше того, суспільство почало називати її гімном нашої війни! Але якщо "Стефанія" тепер є гімном нашої війни, я хотів би, щоб вона стала гімном нашої перемоги", — написав соліст гурту Олег Псюк в описі до кліпу.

Українці в коментарях дякують гурту за перемогу та захоплюються новою відеороботою.

"Ніколи не думала що буду плакати дивлячись Євробачення, не на секунду не сумнівалася що Україна переможе, дякую вам за ці емоції ❤️";

"Кліп дуже потужний посил має. Пісня присвячувалась мамі, а стала одним з ключових символів нашої перемоги у вiйнi";

"Хлопці, дякуємо! І за фантастичну пісню, і за перемогу, і за позицію! А ще - що нагадали усім не лише про війну в Україні, а й про відважних жінок, які воюють в лавах ЗСУ пліч-о-пліч із чоловіками! ДЯКУЮ!".

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