Как известно, день назад состоялся финал песенного конкурса. И наша украинская группа с огромным отрымом победила, заняв первое место. Призыв украины спасти Мариуполь и Азовсталь услышал весь мир, но это также разозлило и страну-агрессора.
Со сцены "Евровидения - 2022" Kalush Orchestra, вопреки запрету на политические высказывания и призывы, призвали помочь Украине, спасти Мариуполь и "Азовсталь".
В официальном телеграм-канале "Азова" отреагировали словами благодарности.
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
Катастрофа для россии: раскрыты детали уничтожения более 400 оккупантов при попытке пересечь Северский Донец
Беларусь стянула к украинской границе до семи батальонов: в Генштабе объяснили зачем
"Такая ты, Настюша, фальшивая": Каменских заклевали после новой патриотической песни
«Не знают, что с ними вообще делать»: российские офицеры взбунтовались, появились подробности
Зрители дали Украине 439 балла и она оказалась на первом. Итого, согласно результатам голосования победила Украина.
Напомним, Джамала пришла на эфир американского телеканала в сине-желтом наряде.
Как сообщала Politeka, Филиппа Киркорова не пустили в VIP-зону на Евровидении, видео.
Также Politeka писала, что звезда "Евровидения" Руслана показала, что сотворили российские оккупанты под Львовом.