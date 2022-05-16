Как известно, день назад состоялся финал песенного конкурса. И наша украинская группа с огромным отрымом победила, заняв первое место. Призыв украины спасти Мариуполь и Азовсталь услышал весь мир, но это также разозлило и страну-агрессора.

Со сцены "Евровидения - 2022" Kalush Orchestra, вопреки запрету на политические высказывания и призывы, призвали помочь Украине, спасти Мариуполь и "Азовсталь".

В официальном телеграм-канале "Азова" отреагировали словами благодарности.

Однако, как можно заметить, это очень разозлило оккупантов, которые решили запустить снаряды по украинцам, цинично подписав их теми же словами, которыми обращались к народу Kalush Orchestra.
Полякова и Ефросинина были поражены циничностью оккупантов: "Вы*лятки! Мерзость! Злые, циничные, они за все ответят!" - не сдерживая себя, написали артистки.

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Ранее мы писали, к счастью, страхи относительно Kalush Orchestra дисквалификации не оправдались. Организатор "Евровидения" заявил: Мы понимаем глубокие чувства вокруг Украины в данный момент и считаем, что заявления Kalush Orchestra и других исполнителей, выражающих поддержку украинскому народу, носят гуманитарный, а не политический характер.

Зрители дали Украине 439 балла и она оказалась на первом. Итого, согласно результатам голосования победила Украина.