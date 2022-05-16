Как известно, день назад состоялся финал песенного конкурса. И наша украинская группа с огромным отрымом победила, заняв первое место. Призыв украины спасти Мариуполь и Азовсталь услышал весь мир, но это также разозлило и страну-агрессора.

Со сцены "Евровидения - 2022" Kalush Orchestra, вопреки запрету на политические высказывания и призывы, призвали помочь Украине, спасти Мариуполь и "Азовсталь".

В официальном телеграм-канале "Азова" отреагировали словами благодарности.