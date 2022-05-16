В интервью для программы «Зірковий шлях» одна из судей шоу «Співають всі» прокомментировала идею о том, что звезды могут быть «вне политики». Она раскрыла, что думает об артистах, которые все эти годы выступали в россии и изменили позицию только после начала войны.

«Не может такого быть в военное время! Артист – это человек, который представляет собой то или иное государство», - подчеркнула Приходько.

Она отметила, что еще с 2014 года четко придерживается одной позиции и старается делать ее максимально публичной: у украинских артистов не должно быть связей с россией. По словам певицы, ей жаль, что многие ее коллеги поняли это только сейчас.

«Очень жаль, что было потрачено столько времени на то, чтобы они сейчас начали говорить: «Ну, мы не будет ездить в российскую федерацию», - отметила Приходько.

Она заявила, что не жалеет никого из украинских артистов, которые до этого годами выступали в россии, а сейчас вспомнили о своих украинских паспортах. По ее мнению, сейчас им нельзя давать право выступать в Украине.

«Они неоднократно предавали свою страну, своим примером они будут показывать, как это можно сделать, а тебя потом будут прощать за это. Это очень большие ошибки!», - подчеркнула Приходько.

Она также прокомментировала свой конфликт со Светланой Лободой, который разгорелся ранее именно на этой почве. Приходько отметила, что хоть сейчас ее коллега и начала материально помогать Украине, сделала она это слишком поздно.

«Она этого не делала в 15-м, 16-м году, потому что по*ку грела в Кремле, пела, награды получала. А теперь она понимает, что россии как таковой нету в плане шоу-бизнеса, она умерла. И она понимает, что тут надо вспомнить, что она же украинка…Я думаю, что украинцы не будут ее прощать. Я лично за себя отвечу: я бы не прощала!», - однозначно ответила Приходько.

Напомним, Осадчая обратилась к фронтмену Kalush Orchestra Псюку.

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