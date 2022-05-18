Популярный украинский исполнитель Макс Барских, который с начала войны полностью прекратил свою творческую деятельность в россии и даже записался в ряды ВСУ, порадовал поклонников новой песней.

В своем Instagram Макс опубликовал фрагмент песни и свое фото, на котором он закутался в украинский флаг. Похоже премьера композиции, посвященной Украине и украинцам состоится 29 мая. А пока по фрагменту трека можно услышать пронизывающие строки о возвращении домой.

В подписи к публикации Барских написал: "Война разбросала украинцев по всему миру, и мы говорим ему "спасибо" за заботу и теплые объятия. Это невозможно переоценить. Мы всегда будем благодарны людям и городам, которые приютили наших женщин и детей, за доброту и отзывчивость. Но я уверен, что каждую ночь перед сном украинцы мечтают о возвращении в свои дома, несмотря на то, что уцелели они или стоят в руинах. О доме, своих любимых и детях в самые сложные моменты мечтают и наши защитники. Они воюют за мир на своей земле, зная, что их ждут с объятиями, исполненные любви".

Пользователи тут же принялись комментировать публикацию артиста: "В самое сердце", "Как же хорошо вы поете по-украински!", "Невероятно!", "Какая чудесная песня", "Спасибо за ваше творчество и выбор в пользу Украины – это бесценно".

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