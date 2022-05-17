Рашисты ворвались в дом сестры украинского телеведущего и комментатора "Евровидения" Тимура Мирошниченко, который находится близ села Богдановка Броварского района. Подробностями он поделился в интервью "Зірковому шляху".
Оказалось, что сестра Тимура Мирошниченко несколько недель жила под оккупацией. К счастью, она смогла выехать из дома в сторону Киева, ее обитель осталась на растерзание рашистов.
При этом, как рассказал ведущий, Богдановку оккупанты разнесли, потому что они там базировались - уничтожено и разбито все. Во дворах ставили свои танки БТРы.
По словам звезды, дом его сестры остался целым, но окон нет и все в помещении было перевернуто, однако самое отвратительное они оставили после себя в туалете.
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"Внутри все перевернуто. До мельчайших коробочек. Искали какое-то золото, заначки. Перевернуто все вверх дном. Но не это самое страшное. Самое страшное то, что они оставили в туалетах. Они ср*ли везде", – добавил Тимур Мирошниченко.
Напомним, что ведущий Мирошниченко признался, что пошло не так на Нацотборе Евровидения.
Как сообщала Politeka, Остапчук жестко потроллил ведущего Нацотбора на Евровидение Мирошниченко.
Также Politeka писала, о Евровидение-2023 в Мариуполе, Остапчук обратился к иностранцам с просьбой.