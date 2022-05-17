Как сообщает Politeka.net, телеведущая и актриса Лилия Ребрик осталась в Украине с начала вторжения рф. Она верит в нашу победу и мечтает отправиться в путешествие по Украине. Как призналась телеведущая она особенно скучает по Харькову. Трогательное письмо, посвященное этому городу, Лилия опубликовала в Instagram.
Лилия Ребрик написала письмо Харькову, находясь в Черновцах и рассказала, что там уже отцвела сирень и на подходе ирисы.
"Как ты, Харьков? Не сдаешься? Я знаю, ты не спишь: все прислушиваешься к вражескому дыханию, отражаешь его выстрелы, обороняешься, бесстрашен, несокрушим...", - написала Лилия.
Актриса вспомнила, что весной собиралась приехать в Харьков и играть в одном из спектаклей в театре Шевченко. Она очень его любит и была там менее, чем за месяц до этой проклятой войны. Обычно в Харьков Лилия Ребрик ездила поездом: пила в купе чай, заедала вафлями "Артек", приезжала рано-рано и шла пешком по сонным улицам прямехонько к театру на Сумской.
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"Харьков, родненький, ты только держись, дождись - мы очень скоро приедем с новыми спектаклями и просто так! Все будет Харьков, все будет Украина!", - пообещала Лилия Ребрик.
Напомним, Лилия Ребрик не сдержала слез, обращаясь к украинским военным.
Как сообщала Politeka, Ребрик подбодрила украинцев, поделившись своим рецептом от тревожности.
Также Politeka писала, Лилия Ребрик вышла на важную премию в красном платье и нарвалась на комплименты.