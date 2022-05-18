Практически сразу после победы украинской группы Kalush Orchestra на песенном конкурсе "Евровидение-2022" у группы появилось множество поклонников. В особенности молодые украинки были покорены артистичностью некоторых участников группы.

Одним из фаворитов остается Тимофей Музычук, которого уже прозвали "новым крашем".

«Сопилкар Тимофей Музычук - новый краш 😱💔 Скромный, но невероятно талантливый парень из Kalush Orchestra запал девушкам в самое сердце. Говорят, он уже встретил свою любовь. Впрочем, пока парень не комментирует личную жизнь» - добавляют в Инстаграм «Зірковий шлях».

В сети отвечают:

«Ну, у него как бы кольцо; Только думаешь, вот он тот единственный. А он уже встретил свою любовь 🙄; Вот тебе, здесь девушки только настроились, а все, уже занят... Ну что ты будешь делать 🙃😅Ну он очень милый парень, счастья ему🔥🙌❤️; Глаза очень глубокие и красивые; Пусть будут счастливы!; Соло на свирели я могу слушать бесконечно! 💙💛✨».

Также мы писали, после того, как Kalush Orchestra выиграл "Евровидение-2022" в Сети появилось видео с Олегом Псюком и его возлюбленной, Александрой Белобровой. На кадрах артистах буквально светится от счастья, любуясь своей спутницей.

Пользователи Сети отмечают, что Олег и Александра очень похожи и желают им счастья.

Напомним, участник Kalush Orchestra предложил город для проведения конкурса.

Также сообщалось, что произошел новый поворот в скандале из-за оценок украинского жюри Евровидения-2022 для Польши.

Кроме того Politeka.net писала, что фронтмен Kalush Orchestra после Евровидения объявил о новом поводе для праздника.