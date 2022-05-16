Как пишет Politeka.net, артист поделился новым постом в Инстаграм.
Тот самый харизматичный ржпер в розовой панамке отмечает день рождения спустя всего два дня после яркой победы своей группы на Евровидении-2022. Артисту исполняется 28 лет.
Kalush взял сценический псевдоним и придумал название группы в честь своего родного города, который певец упомянул в посте.
«Йо. Сегодня мне стукнуло 28. Многие цели в моей жизни уже выполнены и проделаны несколько библиотек задач. Родившись в Калуше я получил много присущей эмпирики и было не так просто ее разнообразить», - рассказал исполнитель.
По словам Олега, он много менялся, однако есть черты его характера, от которых он бы никогда не хотел отказываться.
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«На протяжении всей моей жизни я менялся, менялись мнения и приоритеты, но всегда были несколько качеств, которые мной двигали и которые я бы никогда ни на что не променял. Трудолюбие, любопытство и моя захваченность во всем за что бы я ни брался. Спасибо, что вы всегда со мной, это только начало», - обратился к поклонникам артист.
В комментариях люди поздравляют певца.
«Я думал тебе 18», «Искренние поздравления, вся Украина гордится тобой», «Поздравляем! Это только начало, так что вперед к новым свершениям», «С днем рождения, легенда», - пишут люди.
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