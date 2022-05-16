Об этом, как пишет Politeka.net в своем Instagram, напомнила украинская певица Ирина Федишин на фоне скандала, который разразился после гранд-финала Евровидения-2022.

Напомним, члены жюри Украины на Евровидении 2022 года попали в скандал после того, как они поставили 0 баллов представителю Польши, певцу Ochman. Украинцы расценили это как неблагодарность к Польше, которая во время войны проявляет себя как настоящий братский народ. Свою обиду в соцсетях высказывают и поляки.

Через некоторое время свои объяснения дала Федишин. Певица заверила, что ситуация стала неприятной не только для телезрителей, но и для нее.

«... Несмотря на то, что нельзя обнародовать свои голоса и за это можно быть оштрафованной, я снимаю фото своей анкеты, где видно сколько баллов получила Польша лично от меня. Как так случилось, что для Польши получилось 0 баллов? Я не знаю ответа на этот вопрос. Мы искренне благодарны польскому правительству и народу за все, что они для нас делают. Это неоценимо. Мне жаль, что так случилось. Не знаю как голосовали другие мои баллы для Польши — 10», — написала артистка.

Впоследствии Федишин вновь вернулась к этой теме.

«Жюри не имеет права оценивать участников на основе политических или национальных критериев. Я понимаю, что для всех это не аргумент. Но это все же документ, который дали мне в руки. Согласно этому документу, давайте отбросим политику, и просто будем откровенными. Я прикрепляю фото, где четко видно, что профессиональное жюри всего мира оценило выступление Польши общим количеством в 46 баллов. Это для тех, кто пишет о некомпетентном украинском жюри. Вопрос риторический - жюри всей Европы тоже не компетентно?», - написала певица, добавив, что на ее страницы в соцсетях началась бот-атака.

Кроме того, певица сообщила о сбое системы оценивания.

"И напоследок, только что до меня дошла информация что система оценивания дала сбой и не правильно выставила баллы для Польши от украинского жюри. Поэтому ждем официальных результатов", - подчеркнула певица.

Напомним, Цибульская пристыдила украинское жюри на Евровидении за скандальное голосование.

Также сообщалось, что Осадча обратилась к фронтмену Kalush Orchestra Псюку.

Кроме того Politeka.net писала, что фронтмен Kalush Orchestra после Евровидения объявил о новом поводе для праздника.