Даша Астафьева показала комплекс упражнений, которые помогают ей сохранить идеальные формы и готовят фигуру к лету.

Как сообщает Politeka.net, певица, актриса и модель Даша Астафьева всегда умела привлечь внимание пользователей сети. Если не роскошными нарядами, то милыми фото со своими питомцами.

Сейчас певица занялась волонтерством и ей едва хватает времени на привычные занятия спортом. Но несколько часов ей удалось выкроить и Даша показала кадры из спортивного зала.

В зал Даша Астафьева примерила соблазнительную форму, которая отлично подчеркнула стройное тело: облегающие легинсы, а также топ с рукавами. Волосы она собрала в пучок, чтобы ничто не мешало и не отвлекало. Выглядела звезда при этом просто роскошно.

Даша Астафьева также показала чудо-упражения, которые помогают ей сохранить идеальные формы и готовят фигуру к лету.

1. Планка. Встаньте в положение «упор лежа», вашей опорной точкой должны служить локти. Очень важно: не проваливать поясницу, не оттопыривать попу, максимально собрать пресс, правильно дышать.

2. Приседания с выпадом ног. Ступни и коленки должны оказаться под углом 45 градусов. Присаживайтесь так, как будто вы садитесь на стул, которого нет. Как только встаете, выталкивайте прямую ногу под углом 90 градусов.

3. Боковые выпады. Напрягая мышцы пресса, сделай большой шаг в сторону, смещая вес на ведущую ногу. Согни ногу в колене, отведи таз назад и начни опускаться в присед, выпрямляя другую ногу.

Напомним, что Астафьева стала раздавать деньги старичкам на улице.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева резко осадила людей, которые выбросили маленькую собачку на произвол судьбы.

Также Politeka писала, что Даша Астафьева рассказала о тяжелой потери сразу нескольких близких.