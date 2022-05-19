Как пишет Politeka.net, Святослав Вакарчук - известный украинский певец и фронтмен группы "Океан Эльзы", который с первых дней войны принялся поддерживать украинцев из-за агрессии рф и вторжения на наши земли. Артист не только вступил в тероборону, но еще и начал ездтить по городам, чтобы пообщаться с пострадавшими.
Не раз Вакарчук давал концерты в метро, на улице и просто рядом с военными, чтобы поддержать их. В этот раз артист посетил милую и уютную пекарню, а также сделал памятные кадры с работниками.
«Доброе и уютное утро тебе, Украина, из Донбасса 🥐☕💙💛» - пишет Вакарчук.
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В сети отвечают: «Супер✊🏻; Это так приятно, сердце радуется 😍; Супер позитив с самого утра))) спасибо 🙌; Так и победим!!! 💙💛; Какое милое видео😍; Донбасс – это Украина!😍🙌❤️🙌 Мы обязательно победим! Слава ВСУ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦💪; Святослав, вы прекрасны! Спасибо за Вашу музыку! Спасибо за все, что вы делаете для Украины! Любим вас!; Берегите себя на моей малой семье))».
Как можно увидеть, Вакарчук сейчас активно ездит по Украине, поддерживая боевой дух солдат. Именно такой приказ артист получил, когда пришел в военкомат. Также Вакарчук активно ведет страничку в Инстаграм, где делится всем интересным.
Недавно Вакарчук, который отпраздновал 47-й день рождения, показал, какой "трофей" обнаружил в Харьковской области. Как оказалось, это установка "Град".
"Рашистский Град "утонул". Теперь он хороший)", - написал Вакарчук.
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