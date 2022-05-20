Как пишет Politeka.net, Тина Кароль сейчас активно ездит по миру и рассказывает о событиях в Украине, об агрессии рф и о том, как страдает наш народ. Ранее в рамках специального тура Кароль улетела в Японию, где провела несколько важных встреч, а 19 мая, в День вышиванки, Тина Кароль посетила Каннский кинофестиваль.

Артистка появилась на публике в роскошном вышитом платье от украинского бренда Foberini, который специализируется на дизайнерской вышитой национальной одежде. На своей странице в Instagram звезда разместила фотоотчет с события.

"В День вышиванки спою на благотворительном вечере "Золотого глобуса" на Каннском кинофестивале в поддержку киноиндустрии Украины", — поделилась певица.

Украинцы в комментариях к снимкам на фан-странице звезды восхищаются ее новым образом:

"Ой, какой волшебный цветочек";

"Красавица";

"Тиночка, ты очаровательна!".

Напомним, Кароль в коротенькой юбке не стала скрывать фигуру на интервью: "Пускай Япония любуется и завидуют нашим".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль резко отреагировала на визит Лепса на Донбасс.

Также Politeka писала, что Тина Кароль кардинально изменилась с 24 февраля: фото "до" и "после".