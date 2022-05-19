Как пишет Politeka.net, Тина Кароль сейчас активно ездит по миру и рассказывает о происходящем в Украине, об агрессии рф и о том, как страдает наш народ. Также в рамках специального тура Кароль полетела в Японию, где провела несколько важных встреч.

Лаконичный и несколько игривый образ "украинской Бритни Спирс", как Кароль прозвали сами японцы, немало впечатлил фотографов перед интервью. Светлые тона, привычный макияж и удачно подобранный дизайн хорошо смотрелись на певице.

«Ой же квіточка та файна 😍; Боже мой, моя бесподобная красавица! Моя ненаглядная и любимая Тиначка! Ах как прекрасно она улыбается! Я её обожаю и сильно люблю! Пускай Япония любуется и завидуют нашим милым красавицам из Украины. Красота спасет мир! Слава Украине! Героям слава!; такие прекрасные ноги не надо прятать под одеждой; красотка нереальная😍» - пишут в сети.

Ранее мы опубликовали пророческие слова Тины Кароль. На днях певица встретилась с премьер-министром Японии Кисидом Фумио. Но больше всего поражает, что теперь ее речь цитируют более 100 мировых СМИ.

«Я уверена, что Украина победит. Будет одной из самых влиятельных стран, ибо настолько смелых людей в центре Европы не найти» - заявила во время одних из интервью Кароль.

Напомним, Kalush Orchestra после триумфа на "Евровидении" поразили украинцев новым клипом.

Как сообщала Politeka, Ярославский из "Мастер Шеф" поделился рецептом домашней рикотты.

Также Politeka писала, что Каменских заклевали после новой патриотической песни.