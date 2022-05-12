Певица высказала свое мнение относительно визита к российским оккупантам Лепса, который приехал "поддержать ребят".

Известная украинская певица Тина Кароль, которая отправилась с благотворительными концертами в поддержку Украины в Японию, поделилась в Instagram-сторис своей позицией относительно Лепса.

Звезда опубликовала короткое видео, на котором российский артист рассказывает, как приехал к оккупантам "поддержать" своими песнями. А затем весьма красноречиво высказала своем мнение по этому поводу.

"Нутро животного. Все было ясно еще тогда, когда я сказала тебе НЕТ. Заезжай поглубже, не сбегай так быстро, мы встретим, как следует. Ты будешь пищей для червей, мы презираем "короля". Трек выбрал класс, молодчага", - написала Кароль.

Отметим, что Григорий Лепс – ярый путинист и активно поддерживает полномасштабную войну рф против Украины. В 2017 году Лепс попал в базу сайта "Миротворец" из-за незаконного пересечения государственной границы Украины, оправдания российской агрессии и поддержки российского оккупационного режима в Крыму.

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