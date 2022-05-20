Как пишет Politeka.net, Мика Ньютон - известная певица из Украины. В 2011 году арртистка победила на нацотборе "Евровидения" в Украине и представила Украину на международном конкурсе, который проходил в Германии. Там певице удалось завоевать четвертое место в финале несмотря на негативные прогнозы букмекеров. В новом интервью, которое опубликовали на страничке "Зірковий шлях", Мика рассказала о своих песнях на русском языке.

"Я очень много думала в последнее время про то что пела на русском языке. И насколько хотела делать пропаганду русской культуре. Жаль, что я была маленькой и до конца этого не понимала. Для меня было бы очень странно не помогать, когда ты знаешь, что в тебе течет украинская кровь", - сказала Мика Ньютон.

Напомним, сестра известной украинской певицы служит в ВСУ

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