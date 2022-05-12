Родители украинской певицы Мики Ньютон, проживающей США, вынуждены были покинуть свой дом и теперь живут вместе с ней. Однако оставаться в чужой стране они не хотят.

Об этом, как пишет Politeka.net, Ньютон рассказала в интервью «ЖВЛ». По словам артистки, родители выехали из страны по просьбе ее сестры.

«Моя сестра служит в ВСУ уже 24 года, она майор украинской армии, поэтому смотреть за моими родными уже было некому. Лиля позвонила, сказала: "Слушай, забирай. У меня времени нет ни на что. Я буду здесь только переживать, где они, что с ними". И я на следующий день купила билеты и полетела в Польшу», - рассказала Мика Ньютон о том, как было принято решение.

Певица рассказала, что в Польше она три недели помогала переселенцам, а после с родителями и племянницей вернулась в Америку. Сейчас родня певицы очень скучает по дому.

«Очень тяжело, когда тебе уже 60 плюс, когда у тебя есть свой дом, но ты с одной маленькой сумочкой на двоих оказываешься в другой стране, хотя этого не планировал. Еще и английский надо учить. Это большой стресс. Конечно, у нас каждый день разговоры, что война скоро закончится, и они вернутся домой», - рассказала Мика, добавив, что легче всего 16-летней племяннице, которая может учиться.

«Все, с кем с я говорю, – все хотят домой. Никто не хочет оставаться», - призналась артистка.

Напомним, ранее Мика Ньютон рассказала, что ей удалось побороть рак.

«Те операции не доставляли мне удовольствия, но они помогли выздороветь, поэтому я благодарна за все. Врачи полагают, что рак исчез. Однако я прихожу каждые три месяца в онкологический центр, чтобы все проверить», — рассказывала артистка в январе 2021 года.

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