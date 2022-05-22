Актриса и "Холостячка" Ксения Мишина рассказала, как воспитывает своего сына после начала войны.

Как пишете Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса и победительница "Танців з зірками". Звезда также участвовала в шоу "Холостячка", где победил юморист Александр Эллерт, но паре не удалось сохранить отношения. У звезды есть сын Платон, с которым Мишина сейчас находится в Европе. На новых сторис в Инстаграм Ксения рассказала, какой будет Украина и как воспитывает ребенка теперь.

"Друзья, привет. Недавно спрашивала у вас, как вы думаете, какие наши будут дети, когда вернуться в Украину, когда вернуться в Украину. И вообще, какой будет она - наша Украина. И большинство ответов - мы станем еще круче, 100%. Я тоже в это верю и пытаюсь в своем сыне воспитывать патриотизм к своей стране, к своим людям", - сказала Мишина.

"Большинство ответов о том, что мы вернемся с новыми знаниями, умениями, языками и большом патриотизме в сердце", - также отметила Ксения.

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