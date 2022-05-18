Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - успешная украинская актриса, которая еще до вторжения рф в Украину подписала контракт на полгода и уехала с сыном заграницу из-за продолжительных съемок. По словам Ксении, она очень тоскует по дому, а ситуация в стране ее волнует каждый день.
В этот раз Ксения решила поговорить по важной теме и поделиться личным опытом и переживаниями.
«С начала войны я, как и все наши соотечественники, переживаю самый сложный период в своей жизни. Никогда раньше большинство из нас не сталкивались с такими мощными, экстремальными вызовами для психики и физики тоже» - говорит Мишина.
Она отмечает, что каждый из нас переживает эти разрушительные эмоции по-разному, но все мы оказались в разных условиях с разной степенью травмированности.
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«Одно дело, когда мы видим понятную «измену», а вторая – когда мы толпой набрасываемся на тех, кто просто выбрал жить, радоваться солнцу или еде, уехать в безопасность или поделиться своим счастьем. И это путь в никуда!» - добавляет Ксения.
Она отмечает, что погружаться в эмоции отчаяния совсем не вариант, ведь тогда сил на восстановление жизни и своего окружения совсем не будет.
«Также я поняла, что все люди, которые пишут мне и всем другим блоггерам гадости и желчи, им просто очень плохо. Мне тоже очень плохо, но я выбираю цепляться за свет и до последней капли любить жизнь, по возможности заражая этим все больше и больше людей!» - заключила Мишина.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" после возвращения в Киев обратилась к украинцам: "Было очень страшно".
Как сообщала Politeka, звезда "Женского Квартала" подшутила над женой Шария, записав от ее имени обращение.
Также Politeka писала, что Степан Казанин из "Квартал 95" обратился к друзьям и одноклассникам из России.