Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - успешная украинская актриса, которая еще до вторжения рф в Украину подписала контракт на полгода и уехала с сыном заграницу из-за продолжительных съемок. По словам Ксении, она очень тоскует по дому, а ситуация в стране ее волнует каждый день.

В этот раз Ксения решила поговорить по важной теме и поделиться личным опытом и переживаниями.

«С начала войны я, как и все наши соотечественники, переживаю самый сложный период в своей жизни. Никогда раньше большинство из нас не сталкивались с такими мощными, экстремальными вызовами для психики и физики тоже» - говорит Мишина.

Она отмечает, что каждый из нас переживает эти разрушительные эмоции по-разному, но все мы оказались в разных условиях с разной степенью травмированности.

«Одно дело, когда мы видим понятную «измену», а вторая – когда мы толпой набрасываемся на тех, кто просто выбрал жить, радоваться солнцу или еде, уехать в безопасность или поделиться своим счастьем. И это путь в никуда!» - добавляет Ксения.

Она отмечает, что погружаться в эмоции отчаяния совсем не вариант, ведь тогда сил на восстановление жизни и своего окружения совсем не будет.

«Также я поняла, что все люди, которые пишут мне и всем другим блоггерам гадости и желчи, им просто очень плохо. Мне тоже очень плохо, но я выбираю цепляться за свет и до последней капли любить жизнь, по возможности заражая этим все больше и больше людей!» - заключила Мишина.