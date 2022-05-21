Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - успешная украинская актриса, она выехала из страны еще до вторжения рф, так как подпислаа специальный контракт. Поэтому сейчас Ксения обеспокоена тем, как живется ее единственному сыну.

Дело в том, что ребенку приходится привыкать к другому обществу, месту жительства и обучению.

«Пока гуляла, поняла, что когда смотрю на гуляющих детей с родителям, мое сердце сжимается. Так больно от того, что как ни крути, наши дети уже получили отрицательный опыт. Кто-то больше – кто-то меньше.

С другой стороны я вижу, как обучение в другой стране и демократические ценности, которые проявляются в европейских детях, дали другой опыт» - делится мыслями Ксения.

Как видно, не забывает Ксения и об Инстаграм, где также разоткровенничалась о плохом самочувствии.

"Сегодня с шести утра на площадке. Настроение немножко тревожное, только начинаешь выруливать свое состояние, а потом хоп и все снова тревога", - написала Мишина, показав себя.

"Сегодня даже на кофе не потянуло. Тваакое бывает очень редко, но когда понимаешь, что тебя выбивает из колеи, стает проще", - написала Ксения.

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