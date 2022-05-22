Популярный украинский исполнитель Макс Барских, который с начала войны полностью прекратил свою творческую деятельность в россии и запретил использовать в стране-агрессоре свои песни, продолжает работать на благо Украины. Артист сейчас дает специальные благотворительные концерты, взяв разрешение на выезд.

В скором времени Барских вернется домой, где также планировал вступить в ряды ВСУ.

Певец заявил, что вскоре вернется домой, в Украину, но прежде проедется городами Германии и даст благотворительные концерты.

"Давно не выходил на связь, надеюсь, что у вас все хорошо. Я продолжаю информировать СМИ о происходящем в Украине. Дал только что еще одно интервью и через несколько дней буду возвращаться в Украину.

Приходите, я вас жду. Я еще не знаю, как буду чувствовать себя на сцене. Честно говоря, морально, я наверное, еще не готов. Но знаю, что когда мы увидимся, мы сможем восстановить нашу энергию. Деньги с этих концертов будут направлены на помощь ВСУ", - рассказал Барских.

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