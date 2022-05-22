Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик - успешная украинская телеведущая и актриса театра и кино. В 2011 году звезда на "Танцях з зірками" познакомилась со своим будущим мужем - Андреем Диким. Пара в том же году женилась, а в 2012 родила дочь Диану. Еще через шесть лет появилась вторая дочь - Полина. Звезда не забывает и об Инстаграм, где активно ведет свой блог, а в этот раз показала несколько фото со старшей дочерью.

На первом фото Диана была рядом с мамой, а в руках держала сладкую вату в цвета флага Украины. Мама с дочерью улыбались, позируя для селфи.

На втором фото Диана была уже без мамы. Зато на кадре появилась белая собака. Как можно понять, Лилия устроила семейную прогулку с дочерью.

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