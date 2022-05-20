Довольная Лилия Ребрик позировала на площадке, из которой открывался чудесный вид на центр города.

Как сообщает Politeka.net, телеведущая и актриса Лилия Ребрик вернулась к работе вдали от студии и поехала на сьемки утреннего эфира, чему она очень рада. Для этого она съездила в Черновцы и вела оттуда эфир. Кадрами Лилия поделилась в Сториз Инстаграм.

Сейчас звезда с радостью примеряет для эфиров стильные и эффектные весенние образы.

Для утреннего эфира в Черновцах Лилия Ребрик выбрала брючный костюм нежного бежевого цвета, который дополнила белой футболкой и такого же цвета кедами на низкой платформе. Волосы она уложила в свои фирменные локоны, а также сделала макияж в нюдовых оттенках. Ее образ практичный и соблазнительный тот, что передает чувственную нежность.

Довольная Лилия Ребрик позировала на площадке, из которой открывался чудесный вид на центр города. Телеведущая подставила лицо под лучики солнца и мило улыбалась. На других кадрах она развела руки в стороны и словно тянулась к небу.

Напомним, Ребрик в воздушном платье-вышиванке заворожила магнетизмом.

Как сообщала Politeka, Ребрик подбодрила украинцев, поделившись своим рецептом от тревожности.

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