Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик - популярная украинская телеведущая, которая заняла второе место в одном из сезонов "Танців з зірками". Звезда также участвовала в шоу "Маска", где была в образе "Феи". Не забывает Лилия и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным, а в этот раз показала стильный лук и поддержала украинцев.
"Когда мне тревожно, страшно, когда болит душа, я повторяю себе: «Все будет Украина!»
P.S. Сегодня, в магическую дату 22.02.2022 могут сбыться самые заветные мечты. Вселенная слышит! Я верю.
…концентрируемся на желаемом!
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Так что откладываем все страхи и смело пишем свои желания в комментариях! Этот пост заряжен на их осуществление", - написала Лилия.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Все будет хорошо", "Все будет хорошо! Верим, держим кулачки, Все будет хорошо!!!", "Да будет Мир на Украине. Думаю это желание каждого украинца", "Да будет мир на всей земле и чтобы дети наши не познали этой беды".
Напомним, Лилия Ребрик вышла на важную премию в красном платье и нарвалась на комплименты
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