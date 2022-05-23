MELOVIN не стесняясь в выражениях «прошелся» по Ирине Федишин и ее гомофобной позиции.

Как пишет Politeka.net, в интервью Славе Демину популярный молодой певец, не скрывающий своей бисексуальной ориентации, прокомментировал скандальные слова Ирины Федишин.

Ранее певица нарвалась на волну гнева, назвав принадлежащих к ЛГБТ людей «грешниками» и намекнув на то, что они будут отвечать за свою ориентацию перед богом.

По мнению MELOVIN-а, певица только прикрывается религией.

«Я не понимаю: за какую ты любовь? Почему ты считаешь, что ты можешь и вообще имеешь право говорить, что у других нет любви, или они грешники?», - поинтересовался артист.

Он честно признался, что не может принять позицию Федишин ни в каком формате.

«Очень много прикрывается моментом, что она имеет право на свое мнение. Ср*ное, никому не нужное мнение, бл*дь, Иринки Федишин. Кому нужно это твое мнение?... Ну дура дурой, я не знаю», - возмутился MELOVIN.

Он заявил, что певица должна понимать, как ее слова воспримут другие люди, в том числе и ее поклонники.

Также певец отметил, что и самой Федишин можно припомнить немало грехов.

«И на неоплаченные аренды залов после концертов, и выступления нашей львовяночки за оппозиционную партию в 2018 году. И еще очень много разного», - рассказал MELOVIN.

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