Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая. Звезда, как и другие знаменитости, с начала войны начала поддерживать украинцев. Недавно Леся рассказала, что сейчас у нее работы нет, ведь все телевизионные проекты теперь не актуальны. Никитюк даже задумалась о смене профессии, задумавшись о работе риэлтором, ведь она хорошо умеет искать нужные квартиры. А в этот раз телеведущая поделилась кадрами со своего дома, где решила сменить цвет стены.
"Буду красить стены, говорят, помогает успокоить нервы..", - написала Леся.
После этого Никитюк показала, как наливает краску.
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А уже на следующем сторис Леся красила валиком стену.
"Маляр недорого. Пишите в директ", - подшутила Леся.
Напомним, Леся Никитюк поделилась своей болью и гордостью
А еще Politeka сообщала, что Никитюк похвасталась своей "находкой" и вызвавала бурную реакцию в сети
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