Как пишет Politeka.net, Андрей Хлывнюк - успешный украинский музыкант, который пошел защищать Украину после нападения путина на Украину 24 февраля. Но это не мешает иногда Хлывнюку публиковать фотографии в своем Инстаграм, радуя своих поклонников. А в этот раз Хлывнюк поделился фото к празднику - День вышиванки.

На фото Андрей позировал в вышиванке, а с плеча свисало оружие.

"С днем вышиванки братья и сестренки!", - написал Хлывнюк.

Фанаты, включая Маричку Падалко и Лесю Никитюк, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Взаимно, наш настоящий герой", "Берегите себя", "Какой красавчик", "Ой, какой классный", "Красивый хлоп", "Лучше бы рыбу на Смелянке рисовал, Андре...но каждому свое...хип-хоп в Украине умирает... система выигрывает", "Невероятный! Спасибо за то, что защищаете любую Украину".

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