Как пишет Politeka.net, Андрей Хлывнюк - успешный украинский музыкант, который пошел защищать Украину после нападения путина на Украину 24 февраля. Но это не мешает иногда Хлывнюку публиковать фотографии в своем Инстаграм, радуя своих поклонников. А в этот раз Хлывнюк поделился фото к празднику - День вышиванки.
На фото Андрей позировал в вышиванке, а с плеча свисало оружие.
"С днем вышиванки братья и сестренки!", - написал Хлывнюк.
Фанаты, включая Маричку Падалко и Лесю Никитюк, поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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А еще Politeka сообщала, что Лидер "Бумбокса" Хлывнюк после минометного обстрела обратился к украинцам
Также Politeka писала, что Лидер "Бумбокса" Хлывнюк попал под минометный обстрел и был ранен