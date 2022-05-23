На своей странице в Instagram звезда разместила видео из студии звукозаписи. Новую песню, посвященную российско-украинской войне, для Камалии написала девушка из Харькова. Работа в студии далась певице непросто, потому что она не могла сдержать эмоции и плакала. Судя по геолокации, сейчас Камалия находится в Никосии, столице Кипра.

"Сегодня записала новую песню «Война». Для меня это была очень тяжелая работа в эмоциональном плане. Много раз останавливалась и не могла дальше петь из-за душевной боли и слез. Эту песню для меня написала очень талантливая девушка из Харькова, Офлиян Екатерина", — поделилась артистка.

Украинцы в комментариях поддержали певицу:

"Боже, как болит";

"Маленький сюжет, а уже море слез!";

"Хорошая песня! Запишите уже что-то оптимистичное! Для Победы!";

"Класс.Ждем всю версию❤️";

"спасибо Камалия!!! Вы лучшая";

"Спасибо, мой цветочек! Когда на тебя смотрю жить хочется".