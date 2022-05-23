На своей странице в Instagram звезда разместила видео из студии звукозаписи. Новую песню, посвященную российско-украинской войне, для Камалии написала девушка из Харькова. Работа в студии далась певице непросто, потому что она не могла сдержать эмоции и плакала. Судя по геолокации, сейчас Камалия находится в Никосии, столице Кипра.
"Сегодня записала новую песню «Война». Для меня это была очень тяжелая работа в эмоциональном плане. Много раз останавливалась и не могла дальше петь из-за душевной боли и слез. Эту песню для меня написала очень талантливая девушка из Харькова, Офлиян Екатерина", — поделилась артистка.
Украинцы в комментариях поддержали певицу:
"Боже, как болит";
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"Маленький сюжет, а уже море слез!";
"Хорошая песня! Запишите уже что-то оптимистичное! Для Победы!";
"Класс.Ждем всю версию❤️";
"спасибо Камалия!!! Вы лучшая";
"Спасибо, мой цветочек! Когда на тебя смотрю жить хочется".
Напомним, безработная Леся Никитюк занялась новым делом, предлагая свои услуги.
Как сообщала Politeka, MELOVIN дал совет артистам с русскоязычными песнями.
Также Politeka писала, что Тина Кароль в вышиванке покорила трогательными кадрами с харьковским "светским львом".