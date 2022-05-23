Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк - відома українська телеведуча. Зірка, як і інші знаменитості, з початку війни почала підтримувати українців. Нещодавно Леся розповіла, що зараз у неї роботи немає, адже всі телевізійні проекти тепер не актуальні. Нікітюк навіть задумалася про зміну професії, задумавшись про роботу ріелтором, адже вона добре вміє шукати потрібні квартири. А цього разу телеведуча поділилася кадрами зі свого будинку, де вирішила змінити колір стіни.
"Буду фарбувати стіни, кажуть, допомагає заспокоїти нерви..",- написала Леся.
Після цього Нікітюк показала, як наливає фарбу.
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А вже на наступному сторіс Леся фарбувала валиком стіну.
"Маляр недорого. Пишіть в дірект", - пожартувала Леся.
Нагадавши, Леся Нікітюк поділилася своїм болем і гордістю
А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк похвалилася своєю "знахідкою" і викликала бурхливу реакцію в мережі
Також Politeka повідомляла, що Нікітюк з маленькими дітьми показала, якою турботливою мамою вона буде