Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк - відома українська телеведуча. Зірка, як і інші знаменитості, з початку війни почала підтримувати українців. Нещодавно Леся розповіла, що зараз у неї роботи немає, адже всі телевізійні проекти тепер не актуальні. Нікітюк навіть задумалася про зміну професії, задумавшись про роботу ріелтором, адже вона добре вміє шукати потрібні квартири. А цього разу телеведуча поділилася кадрами зі свого будинку, де вирішила змінити колір стіни.

"Буду фарбувати стіни, кажуть, допомагає заспокоїти нерви..",- написала Леся.

Після цього Нікітюк показала, як наливає фарбу.

А вже на наступному сторіс Леся фарбувала валиком стіну.

"Маляр недорого. Пишіть в дірект", - пожартувала Леся.

Нагадавши, Леся Нікітюк поділилася своїм болем і гордістю

А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк похвалилася своєю "знахідкою" і викликала бурхливу реакцію в мережі

Також Politeka повідомляла, що Нікітюк з маленькими дітьми показала, якою турботливою мамою вона буде



