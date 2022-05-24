Популярная украинская хореограф, многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка похвасталась, что побывала в салоне красоты и снова почувствовала себя женщиной.

На новых фото Илона показала, что побывала в салоне и сделала новый маникюр. Ее ногти выполнены в сдержанном нюдовом оттенке, при этом по одному пальчику украшены украинским гербом. На снимках хореограф выглядит очень нарядной и счастливой. Гвоздева призналась, что, когда была за границей не решалась посещать там салоны красоты.

"Сегодня снова почувствовала себя женщиной! Сегодня так сильно ценишь простые вещи, простые обыденные моменты и дела! Сегодня муж спросил меня: "Почему это я сегодня так красиво оделась и принарядилась?". На что я ответила: "Бог его знает, что произойдет через минуту, час, хочу быть красивой". Находясь несколько месяцев за границей, я так и не решилась отдать свои руки тем мастерам и ждала возвращения в свои любимые салоны! Наши девушки самые профессиональные и талантливые, и это чистая правда. Спасибо, что вновь открылись, что пытаетесь работать в такое сложное время, предоставляете рабочие места и делать нас, женщин, немного счастливее", - написала Гвоздева в подписи к публикации.

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