На своей странице в Instagram Анна Саливанчук напомнила, что 24 мая чтят память святых Кирилла и Мефодия, и выложила видео, в котором зачитала мощное стихотворение.

"Ежегодно, 24 мая, во всех славянских странах торжественно прославляют святых Кирилла и Мефодия – создателей славянской письменности. Язык, который ввели Кирилл и Мефодий, стал языком восточнославянских народов, следовательно, и украинцев. Украина с обретением своей независимости также чтит своих учителей, которые в свое время способствовали будущему письменности. Я считаю наш украинский язык самым красивым, милозвучным", — пишет Саливанчук.

Актриса решила поделиться с поклонниками стихотворением, посвященным матерям, потерявшим своих детей на войне в Украине с 2014 года. Анна зачитала стихотворение, но призналась, что не знает его автора.

"Наши ребята - герои, их мамы тоже великие героини, Я кланяюсь перед их силой и мужеством жить дальше. К сожалению, я не нашла автора этого стихотворения🥲Возможно вы подскажете? Я бы очень хотела с ним познакомиться и обнять за эти нежные и одновременно болезненные слова", — поделилась жена продюсера "Квартал 95".

Украинцы в комментариях благодарят за душевное исполнение, которое пробирает до слез.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" после возвращения в Киев обратилась к украинцам.

Как сообщала Politeka, звезда "Женского Квартала" подшутила над женой Шария, записав от ее имени обращение.

Также Politeka писала, что Степан Казанин из" Квартал 95 " обратился к друзьям и одноклассникам из России.