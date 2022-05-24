Шеф-повар, похоже, не исключает возможность того, что однажды и ему придется взять в руки оружие для защиты своих близких.

Как сообщает Politeka.net, телеведущий, судья проекта "Мастер Шеф" и кулинар Эктор Хименес-Браво во время войны волонтерит и берет уроки стрельбы чтобы быть готовым защищать страну. На его странице в Instagram появилось видео, где Хименес-Браво учится на полигоне стрелять и разбирать оружие.

В подписи к видео, Эктор Хименес-Браво оставил жесткое обращение к оккупантам.

"Русские оккупанты - вас тут никто не ждал! Это земля Украины. Была и будет. 8 лет назад вы украли Крым и начали войну на Востоке Украины. 24 февраля вы решили, что сможете убить всю Украину, но это была ошибка... Сегодня каждый украинец понял, что вы фашист и враг, который 24 февраля подло напал на нас в 4 утра", - написал шеф-повар.

Эктор Хименес-Браво также добавил, что не сомневается - к концу года Украина заберет все свои земли обратно. По его словам, он общается с многими военными, они настроены решительно и до конца.

"Если вы сунетесь сюда еще раз - все гражданские уже будут вас ждать. Украинцы - добрейшие люди. Но очень злые и мощные воины, когда их детей, жен убивают... Я не военный, и не разжигаю (как у вас модно говорить). Украинцы не хотели этой войны. Никто вас не ждал на этой земле. Ни один украинец не хотел знать, как стрелять с автомата. Ни один не хотел хоронить свою жену или ребенка. Русофобия, на которую вы жалуетесь, создана вашим вторжением и войной", - обратился шеф-повар к русским оккупантам.

Напомним, что Хименес-Браво из "МастерШеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер-Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.