Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский артист, который недавно расстался с певицей Надей Дорофеевой, с которой был вместе более 10 лет. Не забывает Дантес и об Инстаграм, где активно ведет блог. А в этот раз Владимир появился с цветами, рассказав, для кого они.
"Скоро увижу маму", - написал звезда.
"Слушайте, это мой второй сторис, потому что первое было "Скоро увижу маму". Я не знаю, это такой волнительный момент и я просто как бешеный веду себя и цветы для нее", - сказал Владимир.
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"Ну все, мама дает люлей, я дома", - написал на втором сторис Владимир.
На кадрах мама Дантеса возмутилась, что он ее снимает в таком виде.
А после этого Владимир показал, как шутит над собакой, кличку которую постоянно произносил, а пес не понимал, что от него хотят.
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А еще Politeka писала, что Дантес высмеял "победный" танец Наташи Королевой с Тарзаном, кадры
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