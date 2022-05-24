Певица в стильном образе показала эпатажное фото с молодым парнем, и отметила его страницу в сторис.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно заявила о разводе со звездным мужем Владимиром Дантесом после 11 лет отношений, часто радует публику яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram.

Так, в этот раз в своих инста-сторис Надя выложила эпатажное фото с молодым красавцем, на которой они позируют в стильных образах. Как оказалось, парень на фото гитарист певицы Женя Пугачев, который как раз отмечает свой день рождения. Дорофеева посвятила это фото и поздравление своему музыканту, написав по-английски "Happy Birthday", и отметив страницу парня.

Стоит отметить, что на фотографии певица появилась в одном из своих сценических образов. На ней белые спортивные штаны и рубашка нараспашку, под которой видно короткий черный топик и прозрачные колготки. Волосы звезды распущены и растрепаны, а на лице модные солнцезащитные очки и пафосное выражение лица.

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