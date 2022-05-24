Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно заявила о разводе со звездным мужем Владимиром Дантесом после 11 лет отношений, часто радует публику яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram.
Так, в этот раз в своих инста-сторис Надя выложила эпатажное фото с молодым красавцем, на которой они позируют в стильных образах. Как оказалось, парень на фото гитарист певицы Женя Пугачев, который как раз отмечает свой день рождения. Дорофеева посвятила это фото и поздравление своему музыканту, написав по-английски "Happy Birthday", и отметив страницу парня.
Стоит отметить, что на фотографии певица появилась в одном из своих сценических образов. На ней белые спортивные штаны и рубашка нараспашку, под которой видно короткий черный топик и прозрачные колготки. Волосы звезды распущены и растрепаны, а на лице модные солнцезащитные очки и пафосное выражение лица.
ВСУ сорвали план врага и освободили важный населенный пункт: "Россияне пытались..."
Российские моряки устроили бунт и тайно жалуются путину и шойгу: в разведке раскрыли подробности
Расплата настигла оккупантов на "Азовстали": что известно на данный момент
Оккупанты отбили у ВСУ недавно освобожденное село и готовятся завершить окружение: обновленная карта боев
Мартыновская из "Мастер Шеф" удивила историей о россиянах в Каннах: "При всей моей толерантности..."
Напомним, "Вам очень идут кудри": Злата Огневич впечатлила новым образом на прогулке.
Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина наглядно показала, за что борются украинцы: "Дико понимать, что это путь...".
Также Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" потерял друзей и не сдержал слез, рассказывая о горе: "Мы скидывались на похороны...".