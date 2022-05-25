Известная певица и бывшая участница группы Nikita Астафьева честно рассказала о том, в каком состоянии живет с самого начала войны.

«90 дней самой страшной реальности. Неопределенности, страха, напряжения и постоянных попыток осознать и осознать намерения целой нации», - рассказала о своих чувствах Астафьева.

Она отметила, что ей действительно интересно понять, чем руководствуются россияне как нация.

«Не отдельных людей страны, профессий и призваний… А нации. Бракованного государства, с полностью разрушенным безнадежным механизмом, состоящий из разных поколений.», - уточнила певица.

На новом фото, которым она поделилась, Астафьева стояла у зеркала с непривычными кудрявыми волосами.

Поклонники не смогли пройти мимо.

«Эти кудри», «Даш я вообще будто бы сплю 3 месяца», «Вы очень красивы. восхищаюсь вами с детства», «Как страшно это звучит – 90 дней. Нас готовят еще на полгода», «Верим в лучшее, в нашу победу», «Прекрасно выглядите. Мы обязательно победим, ведь за нами правда», «Даша, даже с таким грустным лицом ты невероятна», - пишут люди.

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